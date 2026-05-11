1.136 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 11-5, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành họp phiên trù bị.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự đại hội.

Tại phiên làm việc, đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 33 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội.

Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên gồm 362 đại biểu là các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đại biểu do đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu. Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Cơ cấu đại biểu tham dự gồm: 381 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 33,5%; 528 đại biểu là người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 46,4%; 274 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 24,1%; 207 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 18,2%; 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm tỷ lệ 1,6%; 157 đại biểu là doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 13,8%; 360 đại biểu cán bộ mặt trận chuyên trách, chiếm tỷ lệ 31,6%...

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Đại biểu cao tuổi nhất là 97 tuổi, sinh năm 1929 (Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam). Đại biểu trẻ tuổi nhất là 23 tuổi, sinh năm 2003 (Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu, người dân tộc Lào, bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên).

Trong chiều 11-5, đại hội đã thảo luận tại 5 trung tâm về các chủ đề của đại hội.

LÂM NGUYÊN