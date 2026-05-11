Nghệ An: Khẩn trương giúp dân gặt lúa đổ ngã sau thiên tai

Ngày 11-5, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể ở tỉnh Nghệ An tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay từ sáng sớm đến chiều, cán bộ xã Thiên Nhẫn, các lực lượng công an, quân sự, dân quân thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, đã có mặt tại cánh đồng Kênh Bảy (khu vực Nam Trung trước đây), trực tiếp xuống ruộng giúp người dân thu hoạch số lúa chín ngã rạp, đưa lên bờ.

Lực lượng vũ trang và đoàn thể giúp người dân thu hoạch lúa đổ ngã

Trước đó, cán bộ xã và các lực lượng vũ trang và tổ chức đoàn thể xã Thiên Nhẫn cũng đã có mặt tại các cánh đồng Cầu Bình (Nam Kim), Vùng Năm Thửa (Nam Phúc), Đồng Nậy Danh (Nam Trung)... hỗ trợ người dân thu hoạch lúa đổ ngã, bốc vác lên xe, vận chuyển về nhà, giúp giảm thiểu thiệt hại sau thiên tai. Trong đó, các gia đình chính sách, hộ có người già cả, neo đơn và hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên hỗ trợ trước mắt.

Cán bộ xã và lực lượng vũ trang giúp người dân thu hoạch lúa

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, cho biết, hai trận mưa, dông lốc, mưa đá liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Toàn xã có hơn 1.600ha lúa vụ xuân, nhưng thiên tai đã làm gần 1.500ha đang trong kỳ chín rộ bị đổ ngã, nằm rạp dưới nước, nguy cơ nảy mầm, hư hỏng, đe dọa trực tiếp giảm năng suất.

Trước tình hình khẩn cấp, những ngày qua, cấp ủy và chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng, tổ chức đoàn thể khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ xã và lực lượng vũ trang giúp người dân thu hoạch lúa

Tại các xã Thành Bình Thọ, Môn Sơn, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Tiền Phong, Quan Thành… (tỉnh Nghệ An), cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể cũng nỗ lực giúp dân thu hoạch lúa mùa sau thiên tai, nhằm giúp dân giảm thiểu thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quan Thành (tỉnh Nghệ An) phối hợp Đoàn thanh niên xã xuống đồng hỗ trợ nhân dân gặt lúa sau thiên tai

>> Hình ảnh giúp người dân thu hoạch lúa đổ ngã sau thiên tai:

DƯƠNG QUANG - KIM DUNG

Nghệ An mưa đá dông lốc thiên tai

