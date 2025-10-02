Từng bước xây dựng xã Nhà Bè thành đô thị năng động, xanh, thông minh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên yêu cầu Đảng bộ xã Nhà Bè tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế hai con số và tăng cường chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngày 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhà Bè khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo,

Trong 9 tháng năm 2025, đặc biệt từ khi xã Nhà Bè vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết vượt khó, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác xây dựng Đảng có bước chuyển tích cực, đã kết nạp 4 đảng viên mới, công nhận 10 đảng viên chính thức, xét lý lịch 22 trường hợp và cấp đổi thẻ Đảng cho 2.988 đồng chí, đạt tỷ lệ 99,2%.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tổng giá trị sản phẩm đạt gần 57.000 tỷ đồng, tăng 14,99%; thu ngân sách vượt chỉ tiêu; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 73%. Xã Nhà Bè hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thành Kiên yêu cầu Đảng bộ xã Nhà Bè tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục công tác xây dựng Đảng; chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là trong thanh niên, công nhân, trí thức, người lao động nhập cư.

Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiệm vụ kinh tế, xã hội; tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn thu - chi ngân sách với kỷ cương, kỷ luật tài chính; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Về quản lý đô thị, đồng chí Phạm Thành Kiên nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai, xây dựng, quy hoạch, không để tồn đọng kéo dài.

Ngoài ra, đồng chí lưu ý xã Nhà Bè tiếp tục tăng cường chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt cho công nhân, người lao động nhập cư; thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững. Cùng với đó là giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Thành Kiên bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhà Bè sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030; từng bước xây dựng Nhà Bè trở thành đô thị năng động, xanh, thông minh, hội nhập và bền vững.

