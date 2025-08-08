Xây dựng xã Nhà Bè theo hướng đô thị xanh, thông minh

Sáng 8-8, Đảng bộ xã Nhà Bè tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè Phan Ngọc Phúc kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân xã Nhà Bè phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đúng đắn; làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện, bền vững của xã trong 5 năm tới.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nhà Bè đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ xã Nhà Bè cần tập trung mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao nhất, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công 8 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đây chính là việc cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột phát triển đất nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại đại hội

Bên cạnh đó, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi 3 chương trình đột phá, xem đây là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Nhà Bè phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Đối với chương trình phát triển đô thị, đồng chí Trần Văn Tuấn lưu ý, cần xem đây là nhiệm vụ nền tảng để định hình một đô thị xanh và hiện đại. Cần tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhà Bè, nhiệm kỳ 2025-2030

Đối với chương trình chuyển đổi số, xã Nhà Bè cần quyết tâm xây dựng thành công chính quyền số, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, minh bạch.

Đối với chương trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xã Nhà Bè cần xây dựng bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, sát dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhà Bè nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 26 đồng chí. Đồng chí Phan Ngọc Phúc làm Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Kiều Thu làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Võ Phan Lê Nguyễn làm Phó Bí thư.

