Những Thủ lĩnh Thanh niên công nhân TPHCM thắp lửa sáng tạo, vì cộng đồng

Tích cực trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nhiệt tình tham gia công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện… là điểm chung của 33 Thủ lĩnh Thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu năm 2025 vừa được tuyên dương tối 26-10.

Nguồn sáng an toàn, tiết kiệm

Chị Dư Thụy Huyền Trân, Bí thư Chi đoàn Công ty Điện lực Củ Chi, Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM, là một trong những gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương năm nay.

Trong giai đoạn 2022-2025, với tinh thần xung kích tình nguyện và sáng tạo, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, phần việc thiết thực.

Chị Dư Thụy Huyền Trân, Bí thư Chi đoàn Công ty Điện lực Củ Chi

Cụ thể, đơn vị cùng tập thể Đoàn Tổng Công ty triển khai công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội”. Công trình đã cải tạo, sửa chữa hệ thống điện cho 640 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn trong và ngoài TPHCM. Tổng kinh phí thực hiện hơn 512 triệu đồng và hơn 900 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Sửa chữa hệ thống điện cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hay qua công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” đã cải tạo, bó gọn cáp thông tin, lắp đặt các hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo an toàn điện, mỹ quan đô thị, nâng cao đời sống sinh hoạt cho người dân. Công trình được thực hiện tại 118 tuyến đường, hẻm trên địa bàn trong và ngoài TPHCM. Công trình đã huy động hơn 1.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia, gắn khoảng 630 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng.

Ứng dụng công nghệ, nâng hiệu quả quản lý

Hòa chung niềm vui, anh Phạm Trần Hoàng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Phó Bí thư Đoàn Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, bày tỏ quyết tâm góp sức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. “Danh hiệu là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục giữ vững tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm - đúng với hình ảnh người thanh niên công nhân trong thời kỳ chuyển đổi số và phát triển bền vững”, anh Hoàng Văn nói.

Anh Phạm Trần Hoàng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Phó Bí thư Đoàn Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân

Chia sẻ về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ thay đổi cỡ đồng hồ nước, hỗ trợ công tác chống thất thoát nước vô hình tại đơn vị”, anh Hoàng Văn cho biết, trước đây, công tác quản lý hồ sơ thay đổi cỡ đồng hồ nước tại công ty còn thủ công, thiếu đồng bộ, phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy và bảng tính Excel. Việc phối hợp giữa các phòng ban gặp khó khăn, hồ sơ dễ sai sót và thất lạc. Do đó, cần có hệ thống quản lý khoa học hơn.

Nghĩ là làm, anh Hoàng Văn cùng nhóm đã xây dựng mô hình. Hệ thống cho phép số hóa toàn bộ hồ sơ điện tử theo từng giai đoạn; cập nhật tiến độ và tự động thống kê, báo cáo; tích hợp dữ liệu tiêu thụ nước để đề xuất điều chỉnh cỡ đồng hồ phù hợp. Đặc biệt còn có tính năng phân quyền truy cập, đảm bảo bảo mật và trách nhiệm cá nhân, cùng giao diện dễ sử dụng.

Nhờ đó, hồ sơ được theo dõi, tra cứu tập trung, giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý. Việc áp dụng công nghệ còn giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vật tư thay thế không cần thiết; giảm thất thoát nước vô hình, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đồng thời, góp phần hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Trong quá trình công tác, anh Trần Đoàn Minh Trí, Bí thư Liên Chi đoàn Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Thành ủy, Đoàn các Cơ quan Đảng TPHCM, đã đề xuất nhiều sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Anh Trần Đoàn Minh Trí, Bí thư Liên Chi đoàn Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Thành ủy, Đoàn các Cơ quan Đảng TPHCM

Tiêu biểu là việc xây dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu số 39, thuộc chi nhánh Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM tại tỉnh Đồng Tháp” và được đưa vào áp dụng từ tháng 9-2024. Sáng kiến có thể áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu có quy mô tương tự của đơn vị.

“Kế hoạch tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Cùng với đó, dự kiến được các tình huống tràn đổ xăng dầu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp và tổ chức diễn tập hằng năm”, anh Minh Trí cho biết.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan

Bên cạnh đó, anh cũng đề xuất giải pháp “Cải tạo phòng nghiệp vụ của văn phòng công ty thành phòng họp cơ quan kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện; lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

“Đến đây sinh hoạt, đoàn viên, cán bộ công nhân viên, khách hàng... có thể quét mã QR Code để đọc sách, ấn phẩm, những mẫu chuyện hay, bài học sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, anh Minh Trí chia sẻ.

Tối 26-10, tại chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và 43 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM, 33 thủ lĩnh thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu năm 2025 được tuyên dương. 33 Thủ lĩnh Thanh niên công nhân TPHCM tiêu biểu năm 2025 được vinh danh

CẨM TUYẾT