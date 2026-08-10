Tuyển sinh đại học năm 2026: Điểm chuẩn nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ tăng cao

Ngày 9-8, sau khi kết thúc lọc ảo toàn quốc lần cuối, các trường đại học (ĐH) bắt đầu công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) kỳ tuyển sinh năm 2026.

Điều đáng ghi nhận là điểm chuẩn nhiều ngành ở các trường có thế mạnh về khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ tăng bất ngờ, trong đó ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu với điểm chuẩn tuyệt đối 100/100 điểm.

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) học thực hành cùng giảng viên (ẢNH: THANH HÙNG)

Theo công bố, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) có 57/61 ngành lấy điểm chuẩn tăng so với năm 2025. Trong đó, nhóm ngành Xây dựng có mức tăng cao nhất (tăng 13 điểm) và điểm trúng tuyển cao nhất toàn trường là 85,80 điểm (thuộc ngành Kỹ thuật bán dẫn).

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, chia sẻ, một trong những lý do dẫn đến các ngành của trường có sức hút là bởi Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Tất cả 11 khoa của trường đều có ít nhất một ngành (toàn trường có 32 ngành) được hưởng chính sách hỗ trợ từ nghị định này.

Trong khi đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) có sự phân hóa rõ giữa các ngành, dao động từ 76-100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương từ 22,80-30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30. Ngành AI có điểm chuẩn cao nhất với 100 điểm.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, các trường công bố điểm chuẩn từ ngày 9-8 đến trước 17 giờ ngày 13-8. Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8 và làm các thủ tục khác theo lịch của từng trường. Bộ GD-ĐT lưu ý, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 13-8 và không được kết thúc xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21-8. Từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung do các trường công bố.

Điểm chuẩn của ĐH Kinh tế TPHCM (cơ sở tại TPHCM) dao động từ 70-97 điểm. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất với 97 điểm. Tại Phân hiệu Mekong (Vĩnh Long) điểm chuẩn từ 60-67 điểm và tiếp tục xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 ngành (thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 22-8 đến 17 giờ ngày 22-9).

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) lấy điểm chuẩn dao động từ 65,01 đến 90,01. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 90,01 điểm. Toàn trường có 6 ngành từ 85 điểm trở lên, 19/38 ngành/chuyên ngành lấy điểm chuẩn từ 80 điểm trở lên và chỉ có 5 chuyên ngành điểm từ 65-70 (chiếm tỷ lệ 13%).

Với ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học dữ liệu và AI có điểm chuẩn cao nhất với 29,54 điểm; tiếp đến là ngành Khoa học máy tính với 29,27 điểm. Theo GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn nhìn chung đều tăng so với năm 2025, trong đó có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm...

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) lấy điểm chuẩn từ 22-26,35 điểm, riêng ngành Toán học có điểm chuẩn cao nhất với 26,35 điểm.

So với kỳ tuyển sinh năm 2025, các nhóm ngành Kinh tế, Sức khỏe đều có điểm chuẩn khá cao. Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn từ 20,2-26,61 điểm, trong đó ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 26,61 điểm; tiếp đến là các ngành Kiểm toán, Logistics và chuỗi cung ứng, tài chính đều trên 26 điểm.

Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở ở Hà Nội) lấy điểm chuẩn từ 25-29,7 điểm. Ngành cao nhất là Kinh tế đối ngoại với điểm chuẩn là 29,7 điểm (chương trình tiên tiến); kế tiếp là chương trình tiên tiến Kinh doanh quốc tế và Dữ liệu kinh doanh lấy 29,5 điểm. So với năm 2025, điểm chuẩn năm nay của trường cao hơn khá nhiều.

Đại học Kinh tế quốc dân cũng có mức điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 khá cao, dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. Ngành cao nhất là Kiểm toán với 28,84 điểm; ngành Thương mại điện tử 28,62 điểm; ngành Kinh doanh quốc tế lấy 28,5 điểm.

Ở khối ngành Sức khỏe, Trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội) có điểm chuẩn từ 22,51 đến 27,43 điểm, tăng so với năm ngoái. Trong đó ngành Y khoa vẫn dẫn đầu với 27,43 điểm; ngành Răng Hàm Mặt 27,19 điểm; các ngành còn lại điểm chuẩn đều tăng. Đặc biệt, ngành Điều dưỡng tăng mạnh nhất, từ 19 điểm vào năm ngoái lên 22,76 trong năm nay.

Hai thủ khoa của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) năm nay đều đến từ Trường THPT Dĩ An, TPHCM là Nguyễn Trần Thanh Thy, trúng tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý với 28,5 điểm tổ hợp A00 (Toán - Vật lý - Hóa học) và thí sinh Hoàng Vũ Thảo Nguyên, trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế với 1.081/1.200 điểm đánh giá năng lực.

THANH HÙNG - PHAN THẢO