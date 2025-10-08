Tiếp nối hành trình của Văn Mới sau chặng đường 15 năm khép lại vào năm 2015, Đông A liên kết với NXB Hội Nhà văn ấn hành tuyển tập Văn Mới 10 năm 2015-2025 . Đây là tập thứ tư trong bộ tuyển tập Văn Mới được xuất bản định kỳ 5 năm một lần.

Trước đó, Đông A đã phát hành: Văn Mới 5 năm đầu thế kỷ (2001–2005), Văn Mới 5 năm 2006-2010 và Văn Mới 5 năm 2011-2015. Tuyển tập lần này là ấn bản ghi dấu chặng đường 25 năm của “thương hiệu” Văn Mới.

Tuyển tập gồm 41 truyện ngắn đặc sắc của các tác giả - bao gồm những tác giả mới và tác giả đang được mến mộ từ mọi ngành, mọi giới. Độc giả sẽ được gặp lại những nhà văn được yêu mến từ lâu như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ… và được gặp gỡ những gương mặt mới như Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang…

Tuyển tập "Văn Mới 10 năm 2015-2025" trở lại trong sự trông đợi của nhiều bạn đọc yêu thích "thương hiệu" Văn Mới

Các tác phẩm bao quát nhiều vấn đề, từ miền xuôi đến miền ngược và biển đảo, mở rộng biên độ đến những vùng đất bên ngoài biên giới. Tuyển tập cũng chủ trương thu nạp nhiều phong cách văn chương khác nhau, từ giọng điệu nghiêm trang cho đến hài hước và bi hài hòa trộn, tự sự truyền thống được đặt bên cạnh những tìm tòi về nghệ thuật và nội dung. Sách cũng chú trọng giới thiệu những phương pháp nghệ thuật văn chương được các nhà văn sử dụng như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo, dòng ý thức, dòng cảm xúc...

Các tác phẩm trong cuốn sách do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Là người tuyển chọn nội dung cho Văn Mới từ khi Đông A mới thành lập và Sách Tết hằng năm, ông được ví như “người dẫn đường”, giúp độc giả tìm đến những giọng văn đặc sắc, những tác phẩm chứa đựng giá trị văn hóa, văn chương đương đại.

Nhà văn Hồ Anh Thái kiên trì với vai trò người làm tuyển tập: lặng lẽ đọc, lựa chọn, kết nối và giới thiệu. Trong hành trình 25 năm của Văn Mới, ông không chỉ lưu giữ dấu ấn của từng tác giả, mà còn phản chiếu cả diện mạo văn chương Việt Nam đa sắc. Với độc giả, những tuyển tập ấy giúp tìm kiếm tiếng nói đồng điệu giữa bao nhiêu phức tạp của cuộc sống thường nhật.

Bên cạnh phần nội dung đặc sắc, ấn bản còn được đầu tư mỹ thuật kỹ lưỡng. Tuyển tập có minh họa của các họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Đỗ Hoàng Tường, Hoàng Phượng Vỹ, Ngô Xuân Khôi, Bùi Tiến Tuấn, Kim Duẩn và Đặng Hồng Quân. Những minh họa này góp phần làm giàu thêm trải nghiệm đọc, mở ra không gian hình ảnh song hành cùng câu chữ. Nhờ đó, tuyển tập trở nên sinh động và gợi cảm hứng hơn cho độc giả.

Phần bìa sách thực hiện thống nhất kể từ ấn bản Văn Mới 5 năm đầu thế kỷ, thể hiện tính chất đa diện, đa sắc của một bộ tuyển tập lớn. Bìa trước và bìa sau là những ô vuông nhiều màu, trông như bàn cờ mà cũng là những ô cửa sổ đa sắc, từ trong ấy nhìn ra là những gương mặt nhà văn đương đại: 41 tác giả Bắc – Trung – Nam và cả tác giả gốc Việt ở nước ngoài.

QUỲNH YÊN