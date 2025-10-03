Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM qua hastag #Thanhphotrongtoi, #MyHoChiMinh

Các doanh nghiệp mạng khẳng định tinh thần đồng hành, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3-10, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử, Sở VH-TT TPHCM đã phổ biến kế hoạch tuyên truyền đại hội đến đại diện các doanh nghiệp mạng trên địa bàn TPHCM: - Sở VH-TT đề nghị các doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tích cực đăng tải các tin, bài viết, video clip từ các cơ quan báo chí Việt Nam về các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị đang vận hành. - Sở VH-TT đề nghị các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN) triển khai tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, sáng tạo, phù hợp từng đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng của đơn vị quản lý gắn với hashtag #Thanhphotrongtoi, #MyHoChiMinh. Thời gian thực hiện: từ nay đến ngày 20-10. Tần suất đăng tải các bài viết: hàng ngày. Việc truyền thông không chỉ dừng ở thông tin về đại hội mà cần dẫn nguồn, lồng ghép những thành tựu, kết quả về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, văn hóa, giáo dục… để người dân tiếp nhận thông tin một cách sống động, đa chiều.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt của TPHCM sau hợp nhất.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi khuyến khích doanh nghiệp mạng triển khai các hình thức tuyên truyền sinh động, thiết thực, như tổ chức hoạt động tương tác, khuyến khích người dân chia sẻ cảm nhận, hình ảnh gắn hashtag chiến dịch để tạo thành dòng chảy truyền thông rộng khắp. Sở VH-TT TPHCM sẽ đóng vai trò kết nối, tập hợp tin bài từ các cơ quan báo chí để gửi cho các doanh nghiệp, giúp các đơn vị chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với định hướng kênh của mình khi triển khai tuyên truyền.

Thời gian tới, sở sẽ tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng, tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật, đồng thời mở nhóm cộng đồng để các đơn vị vừa nhận thông tin từ cơ quan quản lý, vừa chủ động cung cấp, phản hồi thông tin ngược lại.

Sở VH-TT TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo nội dung có thể triển khai hoạt động tuyên truyền đại hội hiệu quả, đúng định hướng.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất cam kết tích cực đăng tải tin, bài, video clip từ nguồn báo chí chính thống; đồng thời triển khai thêm các kênh để truyền tải thông tin liên tục đến người dùng.

Các đơn vị truyền thông trao đổi ý kiến tại hội nghị

Các đơn vị truyền thông lớn như BHD, Theanh28, Kênh14, VCCorp… đều cho biết sẽ chọn lọc, kiểm duyệt kỹ nội dung để bảo đảm định hướng, truyền tải đến công chúng kịp thời và chính xác.

Tuy nhiên, một số đơn vị truyền thông cũng nêu thực tế khi tuyên truyền các sự kiện có yếu tố chính trị thường gặp không ít hoạt động chống phá. Các đơn vị mong muốn được tham gia tập huấn, đồng thời có thêm kỹ năng, phương án để phòng tránh trường hợp này.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển công nghệ số và chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác tuyên truyền trên không gian mạng càng đòi hỏi trách nhiệm và sự định hướng đúng đắn. Mỗi cá nhân, nhất là những người làm truyền thông, quản trị trang tin, mạng xã hội... đều phải xem việc đăng tải thông tin là một công việc có trách nhiệm xã hội. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị Thượng tá Nguyễn Văn Dũng khẳng định, Công an TPHCM sẽ luôn đồng hành để các đơn vị bảo đảm nội dung tuyên truyền, định hướng thông tin được lan tỏa đúng quy định của pháp luật trong kỳ đại hội. Đại diện Công an TPHCM cũng đề nghị, ngoài việc lan tỏa thông tin tích cực, các đơn vị cần chủ động phản bác, đấu tranh với các phát ngôn, hành vi xấu độc trên mạng xã hội.

THU HOÀI