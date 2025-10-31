TV Micro RGB của Samsung được vinh danh “Phát minh của năm”

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Samsung trong việc định hình tương lai của công nghệ hiển thị và trải nghiệm nghe nhìn.

Mẫu TV Micro RGB của Samsung

Ba mẫu TV của Samsung gồm TV Micro RGB 2025, The Frame Pro và The Premiere 5 vừa được tạp chí TIME lựa chọn vào danh sách “Những phát minh xuất sắc nhất năm 2025” (Best Inventions of 2025).

Trong đó, TV Micro RGB được vinh danh ở hạng mục Điện tử tiêu dùng, gây ấn tượng với khả năng tái tạo màu sắc vượt trội nhờ cấu trúc đèn nền RGB siêu nhỏ – gồm các diode đỏ, xanh lá và xanh dương được bố trí với mật độ cực cao trên màn hình khổng lồ kích thước 115 inch. Sản phẩm đạt 100% độ bao phủ dải màu BT.2020 – tiêu chuẩn do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố – và được Tổ chức kiểm định VDE (Đức) cấp chứng nhận Micro RGB Precise Color cho khả năng hiển thị chuẩn xác vượt trội.

The Frame Pro, thuộc dòng Lifestyle TV, nổi bật với khả năng hiển thị các tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh từ Art Store ngay cả khi TV tắt. Thiết bị được trang bị hộp kết nối không dây One Connect Box, giúp tối ưu không gian trưng bày với thiết kế gọn gàng, tinh tế, không để lộ dây cáp. Còn The Premiere 5 là máy chiếu 4K cảm ứng có thiết kế nhỏ gọn, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét và linh hoạt trong không gian sống hiện đại.

Việc ba sản phẩm TV Samsung cùng xuất hiện trong danh sách “Phát minh của năm” tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng của thương hiệu. Trước đó, TIME từng vinh danh Galaxy Z Flip5 và bộ lọc vi nhựa của Samsung (2023), cũng như TV Neo QLED 8K và loa khung tranh Music Frame (2024) trong danh sách này.

KIM THANH