Chiều 21-8, tại TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel Group) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, giai đoạn 2025-2030.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và Viettel Group ký kết hợp tác chuyển đổi số

Tham dự buổi ký kết có ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Đào Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Viettel Group; cùng lãnh đạo các sở, ngành TP Cần Thơ…

Theo đó, UBND TP Cần Thơ và Viettel Group thống nhất các nội dung hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, như: phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của TP Cần Thơ, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại và sử dụng các công nghệ mới nhất; hợp tác xây dựng, chuyển đổi số cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, hai bên còn thống nhất hợp tác nghiên cứu và giới thiệu các giải pháp trong xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp toàn thành phố, mở rộng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hợp tác xây dựng, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số; xã hội số; xây dựng và triển khai giải pháp an toàn thông tin và công nghệ lõi…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những đóng góp của Viettel Group đối với 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây và nay là TP Cần Thơ sau sáp nhập. Tiêu biểu là các lĩnh vực hạ tầng số, chính quyền điện tử; hệ thống cáp quang, mạng 4G - 5G; an toàn thông tin mạng; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, giáo dục, y tế…

Bên cạnh các nội dung thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Viettel Group nghiên cứu đồng hành, hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng trung tâm logistics của vùng ĐBSCL tại Cần Thơ; khu công nghệ cao; trung tâm dữ liệu dùng chung cho thành phố…

