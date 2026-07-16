Ukraine có Thủ tướng mới

Ngày 16-7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu Công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới.

Tân thủ tướng Ukraine Serhiy Koretsky. Ảnh: KYIV POST

Trong số những nhiệm vụ chính của nội các tương lai, ông Koretsky nêu ra việc đảm bảo đầy đủ cho lực lượng quốc phòng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông Koretsky cũng cảnh báo mùa đông tới có thể khó khăn hơn mùa đông năm ngoái. Tân thủ tướng sẽ sớm trình bày kế hoạch hành động và đề xuất thành phần chính phủ mới.

Theo Tổng thống Zelensky, sở dĩ chọn ông Koretsky làm người đứng đầu chính phủ vì sự lựa chọn này gắn liền với nhu cầu chuẩn bị cho đất nước vượt qua giai đoạn mùa đông khó khăn, cũng như tiếp tục giải quyết các vấn đề quốc tế và kinh tế.

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