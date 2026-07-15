Israel và Lebanon nối lại đàm phán tại Rome

Theo ANSA, cuộc đàm phán kín kéo dài 2 ngày được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, với sự tham gia của các phái đoàn ngoại giao từ hai phía thay vì các đại diện quân sự.
Cuộc họp đánh dấu vòng đàm phán đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian tại Washington vào cuối tháng 6 vừa qua, nhằm mở đường cho một hiệp định hòa bình cuối cùng.
Trọng tâm của các cuộc thảo luận là việc triển khai "các vùng thí điểm" ở miền Nam Lebanon, khu vực hiện do quân đội Israel kiểm soát. Theo thỏa thuận khung, các lực lượng Israel sẽ dần rút khỏi các khu vực này, sau đó các khu vực này sẽ được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Lebanon.
Israel đã coi việc giải giáp vũ khí của Hezbollah là điều kiện để hoàn tất việc rút quân, trong khi Hezbollah khẳng định Israel trước tiên phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon.