Mỹ dọa áp phí 20% qua eo biển Hormuz, áp lực đè nặng lên thị trường

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và thu phí qua eo biển Hormuz, giá dầu tăng trong khi giá vàng giảm. Áp lực đối với vàng còn đến từ khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Theo các nhà kinh tế, xu hướng ngược chiều giữa giá dầu và giá vàng có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ lo ngại khi giá dầu tăng. Ảnh: THX

Phí vận tải qua eo biển Hormuz tăng gấp đôi

Ngày 13-7, Tổng thống Donal Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu phí 20% đối với toàn bộ hàng hóa đi qua eo biển Hormuz nhằm bù đắp chi phí quân đội Mỹ bảo vệ các tàu thuyền lưu thông trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Điều khiến thị trường đặc biệt quan ngại là việc Mỹ, quốc gia từ lâu ủng hộ nguyên tắc tự do hàng hải, nay lại đề xuất thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong khi mức phí được đưa ra là rất cao. Tổng thống Trump chưa giải thích cách tính khoản phí 20%. Nếu mức phí này được áp trên giá trị hàng hóa, chi phí vận chuyển dầu qua Hormuz có thể tăng hơn gấp đôi.

Hiện chi phí vận chuyển dầu từ vùng Vịnh sang châu Âu khoảng 10 USD/thùng. Với giá dầu khoảng 80 USD/thùng, khoản phí 20% có thể làm tăng thêm khoảng 16 USD/thùng, nâng tổng chi phí vận chuyển lên khoảng 26 USD/thùng, ông Rico Luman, chuyên gia kinh tế cấp cao về logistics của Công ty ING Research (Hà Lan) nhận định.

Đối với một tàu chở dầu cỡ lớn vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, khoản phí này có thể làm phát sinh hơn 30 triệu USD chi phí. Các nhà nhập khẩu nhiều khả năng sẽ chuyển một phần chi phí này sang người tiêu dùng.

Trong khi đó, Iran cũng từng tìm cách thu phí đối với tàu đi qua eo biển Hormuz, song chưa rõ có bao nhiêu tàu đã nộp phí và mức thu cụ thể là bao nhiêu.

Giá dầu, vàng đối nghịch

Ngay sau tuyên bố tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran và thu phí 20% của Tổng thống Donal Trump, giá dầu thế giới tăng khoảng 5%.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường của công ty môi giới giao dịch trực tuyến Forex.com (Mỹ), cho rằng giá dầu tăng do xung đột Trung Đông, cùng khả năng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, đang gây bất lợi đối với vàng - tài sản không mang lại lợi suất. Theo ông Razaqzada, nếu giá dầu tiếp tục tăng, giá vàng có thể giảm về vùng 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn, thậm chí xuống khoảng 3.500 USD/ounce nếu áp lực bán gia tăng.

Theo các nhà kinh tế, giá dầu cao có thể đẩy lạm phát tăng do chi phí năng lượng và vận tải tăng, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc tiếp tục nâng lãi suất. Dù vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô toàn cầu mạng truyền thông tài chính Tastylive (Mỹ), nhận định thị trường đang thận trọng trước hàng loạt sự kiện quan trọng.

Chủ tịch FED Kevin Warsh dự kiến điều trần về chính sách tiền tệ trước Quốc hội Mỹ ngày 14-7 (giờ miền Đông nước Mỹ). Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ phát biểu của ông để tìm tín hiệu về triển vọng tăng lãi suất. Trước đó, Thống đốc FED Christopher Waller cho rằng FED có thể cần nâng lãi suất "trong thời gian tới" nếu dữ liệu sắp công bố cho thấy lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

Người dân Trung Quốc đi mua vàng. Ảnh: SCMP

Theo ông Spivak, nhà đầu tư cũng đang chờ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ và các diễn biến mới tại Trung Đông trước khi đưa ra quyết định. Khi đó, giá vàng và dầu được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng ngược chiều.

KHÁNH MINH