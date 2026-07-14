Giá dầu tăng mạnh sau tuyên bố mới của Mỹ về eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới tăng gần 10% trong phiên giao dịch 14-7 (giờ Việt Nam), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran và yêu cầu “hoàn trả” chi phí bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Thị trường thế giới biến động sau tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump về eo biển Hormuz. Ảnh: CNBC

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 7,29 USD, tương đương 9,59%, lên 83,3 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 6,73 USD, tương đương 9,42%, lên 78,14 USD/thùng.

Theo giới quan sát, đây là mức tăng tính theo ngày lớn nhất của dầu Brent kể từ ngày 2-4 và là mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12-6. Dầu WTI cũng ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 29-4 và lên mức cao nhất kể từ ngày 15-6.

Không chỉ thị trường năng lượng, chứng khoán Mỹ cũng chịu sức ép. Chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, trong khi Nasdaq mất 1,6% trong phiên giao dịch đầu giờ chiều.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ yêu cầu khoản “hoàn trả” tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển qua khu vực, nhằm bù đắp chi phí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Động thái này làm dấy lên lo ngại mới trong giới vận tải biển và cộng đồng quốc tế về nguy cơ leo thang căng thẳng tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã lên tiếng phản đối việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua các eo biển quốc tế, khẳng định luật pháp quốc tế không cho phép áp đặt các khoản phí bắt buộc chỉ để quá cảnh qua một tuyến hàng hải quốc tế.

Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Giới quan sát cho rằng bất kỳ diễn biến nào làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược này đều có thể tiếp tục gây biến động mạnh đối với thị trường năng lượng thế giới trong thời gian tới.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chiều 13-7 theo giờ Mỹ, các lực lượng nước này tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào Iran. Đây là đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, sau cáo buộc Tehran tiếp tục tấn công tàu thương mại bằng tên lửa và máy bay không người lái.

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HẠNH CHI