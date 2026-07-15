Nga phát triển lá chắn “mạng nhện” chống UAV

Ngày 15-7, Tập đoàn công nghiệp và quốc phòng quốc gia Nga (Rostec) ra thông cáo cho biết, Công ty RT-Proektnye Tekhnologii (thuộc Rostec) đã giới thiệu hệ thống “Mạng nhện” do công ty này phát triển để bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi máy bay không người lái (UAV).

Xe tăng trang bị hệ thống chống UAV của Rostec. Ảnh: ROSTEC

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Rostec cho biết, hệ thống này là một cấu trúc kim loại dạng module. Theo Phó Giám đốc điều hành Rostec Alexander Nazarov, hệ thống “Mạng nhện” cho phép tạo ra một mạng lưới liên tục, bền vững xung quanh một cơ sở để bảo vệ khỏi UAV.

Ở cấu hình cơ bản, hệ thống có thể chặn UAV nặng 200kg bay với tốc độ 250km/giờ. Giải pháp này cho phép bảo vệ các cơ sở chứa dầu, kho nhiên liệu, trạm biến áp điện, nhà kho và các cơ sở khác khỏi hầu hết các máy bay không người lái tầm xa.

Hệ thống “Mạng nhện” hiện đang được thử nghiệm thí điểm tại một số cơ sở nhiên liệu và năng lượng, có thể bảo vệ các công trình cao hơn 25m và có kích thước bất kỳ.

Kết cấu gồm các cột chịu lực, lưới chắn và thanh đỡ, được liên kết bằng bu lông mà không cần hàn, qua đó cho phép lắp đặt trong không gian hạn chế và tại khu vực có nguy cơ cháy cao. Thiết kế này đồng thời giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian lắp đặt và nâng cao độ an toàn.

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