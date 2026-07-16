Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

SGGPO

Theo kênh France 24, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov từ chức trong bối cảnh Ukraine tiến hành đợt cải tổ Chính phủ quan trọng.

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Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Trên kênh Telegram, ông Mykhailo Fedorov nêu một số thành tựu của Bộ Quốc phòng dưới sự lãnh đạo của mình, đồng thời thừa nhận chưa hoàn tất việc chuyển đổi bộ này theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông cũng thừa nhận chưa thể chuyển hoạt động mua sắm sang đấu thầu và thúc đẩy văn hóa trách nhiệm giải trình trong quá trình ra quyết định.

Theo một số nguồn tin, người có thể thay thế ông Fedorov là Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko.

Thông báo từ chức của ông Fedorov được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến hành đợt cải tổ chính phủ quan trọng.

Trong đó, ông Zelensky dự kiến phân công lại nhân sự phụ trách các lĩnh vực đối ngoại, đồng thời đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan Chính phủ. Quốc hội Ukraine hôm 14-7 đã thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko.

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Từ khóa

Ukraine Cải tổ Chính phủ Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov Từ chức Yulia Svyrydenko

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