Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7 thông báo đã hủy kế hoạch áp mức phí tới 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chỉ một ngày sau khi công bố biện pháp này. Thay vào đó, Mỹ chuyển sang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với đồng minh vùng Vịnh.

Ảnh chụp màn hình từ video của CENTCOM về cuộc tấn công chính xác nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: CENTCOM

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi đã quyết định thay thế mức phí 20% của Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh sẽ thực hiện với Mỹ".

Trước đó, ngày 13-7, ông Trump thông báo Washington sẽ áp dụng mức phí 20% đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, song không nêu rõ cơ chế thu phí, thời điểm triển khai cũng như cơ quan thực hiện. Động thái này lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng toàn cầu,

Việc rút lại kế hoạch áp phí diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy quan hệ kinh tế với các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các thỏa thuận đầu tư mới sẽ là phương án thay thế cho khoản phí dự kiến.

Các nhà phân tích nhận định quyết định này cho thấy Washington đang tìm cách duy trì sức ép kinh tế nhưng đồng thời tránh tạo thêm rào cản đối với hoạt động thương mại và vận tải quốc tế tại một khu vực có vai trò chiến lược đối với nguồn cung năng lượng.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ tư liên tiếp kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại. Theo kế hoạch, biện pháp phong tỏa đường biển chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 14-7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

VIỆT LÊ