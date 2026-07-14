Mỹ nối lại phong tỏa các cảng Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump từ 20h giờ GMT ngày 14-7 (3h ngày 15-7 theo giờ Việt Nam).

Các tàu thương mại neo đậu ở eo biển Hormuz. Ảnh: CBS NEWS

Tuyên bố được đưa ra ngày 13-7, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, đặc biệt sau khi Mỹ lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái cảm tử tấn công cảng Bandar Abbas của Iran. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

Đây là lần thứ hai Mỹ triển khai biện pháp này, sau đợt phong tỏa trước kéo dài từ ngày 13-4 đến 18-6. Trong thời gian đó, lực lượng Mỹ đã yêu cầu hơn 140 tàu thay đổi hải trình theo quy định, vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành và tạo điều kiện cho hơn 50 tàu thương mại chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua khu vực.

Trong tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Zolfaghari, khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Liên quan đến đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu khoản bồi hoàn tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz để bù đắp chi phí an ninh, Ngoại trưởng Iran Abbas cho rằng, những bên bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn qua tuyến đường biển chiến lược này xứng đáng được trả phí dịch vụ. Tuy nhiên, mức phí 20% là quá cao và Tehran sẽ áp dụng mức phí công bằng hơn.

KHÁNH HƯNG