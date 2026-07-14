Vụ cháy tại Thái Lan: Phát hiện nhiều vi phạm

Ngày 14-7, cuộc điều tra sơ bộ về vụ hỏa hoạn tại quán Rong Beer Na Ladprao (Thái Lan) đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tại quán Rong Beer Na Ladprao. Ảnh: NATION

Theo tờ Bangkok Post, cuộc điều tra được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát, chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) và các cơ quan liên quan.

Các nhà điều tra phát hiện lối thoát hiểm phía sau quán bị một quầy bán kẹo chặn, trong khi lối thoát hiểm khẩn cấp được đánh dấu “không mở" (chỉ dành cho nhân viên), gây nhầm lẫn cho khách hàng khi đang cố gắng thoát thân.

Bên cạnh đó, vật liệu chống cháy không được sử dụng trong xây dựng hoặc trang trí nội thất của tòa nhà. Các cuộc kiểm tra tiếp theo sẽ làm rõ tòa nhà này có được cấp phép để sử dụng cho mục đích hiện tại hay không, liệu có những thay đổi, cải tạo trái phép?

Hiện trường tại khu vực quán Rong Beer Na Ladprao được phong tỏa để điều tra. Ảnh: THE NATION

Nhà chức trách không loại trừ khả năng đám cháy bắt nguồn từ sự cố chập điện ở dàn điều hòa không khí trên trần nhà.

Tướng Kittharath Punpetch, Tổng Cục trưởng Cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho biết nhóm điều tra đã được thành lập để làm rõ vụ việc, trong đó xem xét cả các đối tác kinh doanh và quan chức liên quan đến cấp phép, kiểm tra. Cảnh sát cũng đang kiểm tra hệ thống điện, cầu dao, hệ thống phun nước và các phần cải tạo tòa nhà.

Tính đến sáng 14-7, vụ cháy đã làm 30 người thiệt mạng và 75 người bị thương, trong đó có 24 người trong tình trạng nguy kịch.

PHƯƠNG NAM