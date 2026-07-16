Thế giới

Nhiều vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kiev, Ukraine

SGGPO

Rạng sáng 16-7, thủ đô Kiev của Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ sau khi không quân Ukraine phát cảnh báo về việc nhiều tên lửa đạn đạo hướng về Kiev.

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Nhiều tòa nhà tại thủ đô Kiev, Ukraine bị hư hại. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Ukraine/Telegram

Nhiều vụ nổ diễn ra liên tiếp sau khi xuất hiện nhiều tia sáng trên bầu trời Kiev. Ông Vitali Klitschko, Thị trưởng Kiev xác nhận một nhà kho bị trúng tên lửa, mảnh vỡ rơi xuống một số công trình ngoài khu dân cư.

Báo Kyiv Independent cho biết có ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương.

Cùng thời điểm, giới chức thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine ghi nhận các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Ukraine hiện thiếu tên lửa PAC-3 cho các tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, vốn là phương tiện chủ lực để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot. Ngày 15-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hy vọng việc sản xuất có thể bắt đầu vào cuối năm nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

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