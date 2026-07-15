Mỹ tăng sức ép quân sự, Iran đáp trả mạnh mẽ

Đêm 14-7 theo giờ Mỹ, các lực lượng của Mỹ đã chính thức nối lại phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tiến hành đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Ảnh chụp màn hình một cuộc tấn công tên lửa trả đũa của IRGC. Ảnh: PRESSTV

Đợt tấn công mới nhất này đánh dấu đêm thứ tư liên tiếp Washington mở các cuộc tấn công sau khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ. Thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, hoạt động quân sự mới này nhằm làm suy giảm năng lực mà Washington cho là Iran sử dụng để tấn công các tàu thương mại trên eo biển Hormuz, diễn ra song song với việc triển khai trở lại lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran không chấp nhận quay lại bàn đàm phán, Washington sẽ mở rộng các cuộc không kích trong tuần tới nhằm vào các nhà máy điện và cầu của Iran.

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, thành phố Ahvaz ở Tây Nam Iran và trên các đảo Kish, Qeshm thuộc vịnh Persian. Giới chức Iran cho biết một nhà máy điện trên đảo Kish bị trúng đạn.

Nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, IRGC đã tấn công căn cứ Sheikh Isa của Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, IRGC cảnh báo sẽ tiếp tục các đòn đáp trả nếu Washington duy trì các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran không còn bị ràng buộc bởi Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sức ép quân sự để quay lại bàn đàm phán.

Một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet, chuẩn bị cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln được triển khai đến khu vực hoạt động của Hạm đội 5 hôm 25-6. Ảnh: CENTCOM

Trước các cuộc tấn công từ phía Iran, Bộ Quốc phòng Bahrain và Kuwait cho biết các nước này đã kích hoạt hệ thống phòng thủ.

Lực lượng phòng không Kuwait đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo, 5 tên lửa hành trình và 33 thiết bị bay không người lái (UAV). Một tàu hải quân Kuwait bị tấn công khiến 4 quân nhân bị thương, trong khi mảnh vỡ tên lửa đánh chặn gây hư hại một số công trình dân sự. Bahrain cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không và đánh chặn các mục tiêu trên không.

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