Từ đêm 2-12, nhiều nơi ở Trung bộ mưa to

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ đêm 2-12, nhiều nơi ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa to. Đợt mưa này có thể kéo dài đến hết ngày 5-12.

Ảnh mây vệ tinh lúc 7 giờ ngày 2-12. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, sáng 2-12, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15) hoạt động ở tọa độ khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc - 111,2 độ Kinh Đông, cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ sáng 2-12 đến sáng 3-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10km/giờ, đi vào vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa và suy yếu thành vùng áp thấp.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Do tác động kết hợp của một khối không khí lạnh đang di chuyển dần từ phía Bắc xuống phía Nam và hoàn lưu bão số 15 (hoàn lưu áp thấp nhiệt đới), kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 2-12 đến hết ngày 3-12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 40-100mm, cục bộ trên 150mm.

Đêm 3-12, khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

Sau đó, ngày và đêm 4-12, khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 30-70mm, cục bộ trên 120mm. “Mưa vừa, mưa to có khả năng kéo dài đến ngày 5-12”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin sáng 2-12.

Cơ quan khí tượng - thủy văn ước tính, tổng lượng mưa (từ đêm 2-12 đến đêm 4-12 tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: 100 - 200mm, cục bộ 300mm; khu vực Quảng Trị, phía Đông tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: 40 - 100mm, cục bộ trên 150mm.

PHÚC VĂN