Ứng phó thời tiết, đảm bảo giao thông thông suốt các kỳ thi

Nhằm chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố công trình, Sở Xây dựng TPHCM đã có chỉ đạo gửi Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật cùng UBND các phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan về việc bảo đảm giao thông phục vụ các kỳ thi năm 2026, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở Xây dựng TPHCM đã có chỉ đạo nhằm ứng phó, khắc phục thiên tai phục vụ các kỳ thi năm 2026.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, kiểm tra các tuyến đường, cầu, cống, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ, các tuyến kết nối đến khu vực tổ chức kỳ thi thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý, khắc phục các hư hỏng, tồn tại nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra các vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, ùn tắc giao thông, khu vực thường xuyên phát sinh sự cố trong mùa mưa. Chủ động phương án cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị cần thiết để xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đối với các công trình đang thi công trên đường bộ đang khai thác, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Cần bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, người hướng dẫn giao thông; hoàn trả mặt đường bảo đảm an toàn hoặc tạm dừng thi công tại các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi và người dân trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Sở GD-ĐT, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi và trên các tuyến đường kết nối đến điểm thi; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông, ngập nước, sự cố công trình để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Ngoài ra, cần tổ chức trực ban, theo dõi tình hình trong thời gian diễn ra các kỳ thi; kịp thời xử lý các vướng mắc, sự cố phát sinh.

HOÀNG DƯƠNG