Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Ngày 11-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo; tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu TPHCM tham gia cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm và làm việc tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 11 đến 13-4-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Trần Xuân Lương, Phó Bí thư, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng gần 200 đại biểu trong đoàn công tác.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Xuân Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, thông tin tới các đại biểu về tình hình biển, đảo; công tác thực thi pháp luật trên biển; đồng thời quán triệt các quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đại tá Lê Xuân Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TPHCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng thành phố trong chương trình “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở; cùng đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các chương trình, các chuyến công tác hướng về biển, đảo, tuyến đầu Tổ quốc trong thời gian qua.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết chương trình phối hợp

Chuyến thăm, làm việc tại Côn Đảo của đoàn công tác càng thêm ý nghĩa khi gắn với các đợt thi đua cao điểm chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng dấu mốc 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Đồng thời, đây là dịp để các thành viên đoàn công tác, đặc biệt là cán bộ mặt trận, đoàn thể ở cở sở nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa các chương trình chăm lo, hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, bền vững.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với 2 nội dung trọng tâm, gồm: chương trình “Đồng hành với ngư dân” và chương trình “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà lưu niệm đến đoàn công tác TPHCM

Các nội dung phối hợp hướng đến nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân khi hoạt động trên biển, góp phần bảo vệ môi trường biển, tăng cường công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó quân - dân; qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác TPHCM trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 công trình "Vườn rau công nghệ cao" trị giá 1,5 tỷ đồng

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao nội dung chương trình ký kết và khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo và chăm lo tuyến đầu Tổ quốc. Đồng chí tin tưởng, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng được hoàn thiện để công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện hơn.

THU HOÀI