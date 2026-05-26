Người dân nơm nớp lo sợ khi suối Siệp sạt lở nghiêm trọng

Sau các cơn mưa lớn đầu mùa những ngày qua, hai bên bờ suối Siệp, đoạn qua địa bàn phường Biên Hòa, TP Đồng Nai (giáp ranh phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) có hiện tượng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn người dân trong khu vực.

Video: Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực suối Siệp, đoạn giáp ranh phường Tân Đông Hiệp, TPHCM và phường Biên Hòa, TP Đồng Nai

Ghi nhận tại hiện trường Suối Siệp, đoạn gần quốc lộ 1k dài khoảng 300m, nhiều vị trí sạt lở cả hai bên bờ, có chỗ nước ngoạm sâu cả mét vào đường dân sinh, tạo thành hàm ếch.

Hiện trường nêu trên đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông trong khu vực, dù cơ quan chức năng đã lắp biển cảnh báo, căng dây tại các vị trí sạt lở.

Ông Phạm Văn H. chỉ vào vị trí ngập sâu khiến cầu dân sinh bị sập

Ông Phạm Văn H. (65 tuổi, người dân sống gần hiện trường sạt lở), lo lắng: "2 bên bờ suối sạt lở nặng nề, 4 cột điện chôn sâu hơn 2m xuống lòng đất trở nên không chân, đối diện nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt, cây cầu dân sinh bắc qua suối được xây từ lâu cũng đổ sập, người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ”.

Theo ông H., sau mỗi trận mưa lớn, cuối nguồn suối Siệp (khu vực phường Biên Hòa) có độ dốc lớn, dòng chảy nhỏ nên nước chảy rất siết, dâng lên tràn bờ nhanh và thường gây tình trạng ngập úng nghiêm trọng.

Nếu tình trạng sạt lở không được chặn đứng, dòng nước mạnh có thể làm hư hỏng nhiều hạng mục công trình dự án nạo vét suối Siệp vừa thi công xong.

Biển cảnh báo nguy hiểm được lực lượng chức năng gắn trong khu vực sạt lở

Dự án nạo vét tuyến suối Siệp có chiều dài gần 3,6km, riêng đoạn giáp ranh giữa TPHCM và TP Đồng Nai dài gần 2,3km. Dự án triển khai từ năm 2017 đến nay chưa thể hoàn thành do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Việc chậm trễ này khiến khu vực quốc lộ 1k tiếp giáp giữa phường Tân Đông Hiệp và phường Biên Hòa luôn trong tình trạng ngập nặng mỗi khi mưa lớn, thậm chí cuối năm 2024 đã có vụ xe ô tô bán tải bị dòng nước mạnh cuốn trôi, khiến 1 người tử vong.

Ông Thái Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) cho biết, địa phương đang kiểm tra, xử lý tình trạng sạt lở do mưa lớn tại khu vực suối Siệp, đồng thời phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Nai đôn đốc giải phóng mặt bằng tại vị trí còn tồn đọng.

Chân cột điện lộ thiên do sạt lở khu vực suối Siệp
Cầu dân sinh bắc qua suối Siệp, đoạn giáp ranh phường Tân Đông Hiệp, TPHCM và phường Biên Hòa, TP Đồng Nai bị sập
Sạt lở do mưa lớn ở khu vực suối Siệp có xu hướng ăn sâu vào đường dân sinh
Khu vực sạt lở được căng dây cảnh báo nguy hiểm
Người dân trong khu vực lo lắng, tuyến suối Siệp có thể tiếp tục sạt lở nghiêm trọng hơn khi có mưa lớn
XUÂN TRUNG

