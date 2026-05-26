Vườn quốc gia Tràm Chim chuẩn bị đón đợt sếu đầu đỏ thứ hai

Ngày 26-5, Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim cho biết, VQG Tràm Chim vừa hoàn tất thủ tục, chuẩn bị tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan.

Đây là đợt tiếp nhận thứ hai thuộc Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại tỉnh Đồng Tháp.

Sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim được tách đôi để chuẩn bị sinh sản. Ảnh: NGỌC PHÚC

Theo ông Đoàn Văn Nhanh, đàn sếu mới gồm 2 cá thể trống và 4 cá thể mái khoảng 6 tháng tuổi, có trọng lượng từ 5,3 đến 6,7 kg mỗi con, dự kiến tiếp nhận trong tháng 5 này. Khu chuồng cách ly đã được khử khuẩn và cải tạo nghiêm ngặt theo khuyến cáo quốc tế.

Trước đó, trong đợt tiếp nhận đầu tiên vào tháng 4-2025, sau hơn một năm chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt, các cá thể sếu phát triển khỏe mạnh, trưởng thành, thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương.

VQG Tràm chim đã phục hồi thành công hơn 100ha quần xã năng kim tại vùng lõi, đây là nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng cho sếu đầu đỏ.

Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022-2032" có 5 nhiệm vụ: nhận, nuôi dưỡng sếu, đồng thời nghiên cứu sinh sản và tái thả sếu đầu đỏ về tự nhiên; cải tạo, phục hồi hệ sinh thái và sinh cảnh sống của sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim, hướng đến phục hồi và bảo tồn các giá trị về đa dạng sinh học điển hình của vùng Đồng Tháp Mười; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững (lúa), kết hợp tốt giữa việc bảo đảm sinh kế của người dân và môi trường xung quanh vùng nuôi thả sếu về môi trường tự nhiên; vận động nguồn lực phục vụ việc bảo tồn sếu đầu đỏ và bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG Tràm Chim; bảo vệ sếu đầu đỏ góp phần gìn giữ biểu tượng của hệ sinh thái đất ngập nước.

NGỌC PHÚC