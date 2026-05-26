TPHCM quyết tâm hoàn thành lấy mẫu gần 9.900 hài cốt liệt sĩ

TPHCM phấn đấu đến tháng 5-2027, hoàn thành lấy mẫu để giám định ADN đối với 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Ngày 26-5, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là BCĐ 515 TPHCM) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

TPHCM có 18 nghĩa trang liệt sĩ với 46.401 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM có 13.821 mộ, trong đó 1.739 mộ cần lấy mẫu phục vụ công tác xác định danh tính.

Trước đó, ngày 20-5, BCĐ 515 TPHCM tổ chức lễ phát động làm trước tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Các tổ đã khai quật, lấy mẫu 100 mộ trong 4 ngày. Kết quả, 61 mộ lấy được mẫu phẩm; 39 mộ không lấy được mẫu phẩm do điều kiện bảo quản qua thời gian dài, trong đó có 4 mộ không còn hài cốt.

Điều hành phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ 515 TPHCM đề nghị các đơn vị tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trong đó, cần rút kinh nghiệm về công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và lực lượng liên quan; công tác khảo sát nghĩa trang, hiệp đồng lực lượng, phân công nhiệm vụ; công tác hậu cần, chuẩn bị dụng cụ, cơ sở vật chất phục vụ lấy mẫu và số hóa thông tin...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng BCĐ 515 Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, triển khai trong thời gian gấp; điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng đã nỗ lực khắc phục, tổ chức thực hiện đúng quy trình, trang nghiêm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm đề nghị BCĐ 515 TPHCM rút kinh nghiệm từ đợt làm trước tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM; tổ chức rà soát, thống kê, chuẩn hóa số lượng, tính chất các nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn; tập trung ưu tiên điều kiện, nguồn lực để lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Sau hội nghị rút kinh nghiệm, các địa phương tiếp tục tổ chức làm trước tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, rút kinh nghiệm và bổ sung phương án, công tác bảo đảm tổ chức lấy mẫu hài cốt để giám định ADN đúng quy trình, quy định.

