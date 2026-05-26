Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ sở nhân Đại lễ Phật đản

Ngày 26-5, Đoàn công tác do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Đồng chí Dương Anh Đức thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Báo Giác Ngộ

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phan Lê Vũ, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đoàn đến thăm Báo Giác Ngộ và Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ. Tại đây, đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Báo Giác Ngộ trong việc đồng hành cùng chính quyền truyền tải thông tin về đời sống tâm linh, văn hóa, an sinh xã hội, góp phần tích cực xây dựng văn hóa Phật giáo trong cộng đồng.

Thượng tọa Thích Tâm Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển, nâng cao hiệu quả truyền thông của báo trong giai đoạn sắp tới.

Nghi thức tắm Phật tại Báo Giác Ngộ

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Minh Lực, phụ trách hệ phái Khất sĩ (Tịnh xá Ngọc An) tại phường Dĩ An; thăm Ni sư Thích Nữ Từ Thảo, Trưởng phân ban Ni giới (Chùa Bồ Đề Đạo Tràng) tại phường An Phú.

Đồng chí Dương Anh Đức thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Thượng tọa Thích Minh Lực

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những cống hiến, sự đồng hành của Thượng tọa Thích Minh Lực, Ni sư Thích Nữ Từ Thảo trong chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn thăm hỏi Thượng tọa Thích Minh Lực

Đồng chí Dương Anh Đức thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ni sư Thích Nữ Từ Thảo

Đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an và mong Thượng tọa Thích Minh Lực, Ni sư Thích Nữ Từ Thảo tiếp tục đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng các mảng xanh, giúp thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chùa Bồ Đề Đạo tràng là nơi nuôi dưỡng, cưu mang gần 50 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Các em được nuôi dưỡng tại chùa và được đi học tại các trường trên địa bàn.

THÁI PHƯƠNG