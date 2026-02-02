Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp luôn khẳng định vị thế là một trong những cơ quan trọng yếu của Quốc hội, gắn bó chặt chẽ với chức năng quan trọng nhất của Quốc hội là lập hiến, lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương hoàn thiện trình Bộ Chính trị Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Cùng với đó tiếp tục tham mưu để kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu của quy trình lập pháp và Quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật…

“Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, tôi đề nghị Ủy ban phải tiếp tục đi đầu hoạt động chuyển đổi số, tham mưu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin lập pháp hiện đại với dữ liệu đầy đủ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày diễn văn tại buổi lễ

Trước đó, trình bày diễn văn tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp - tiền thân là Tiểu ban Pháp chính của Ban Thường trực Quốc hội được thành lập ngay từ những tháng năm đầu của Quốc hội khóa I, gắn với sự ra đời của Nhà nước cách mạng non trẻ.

Trải qua 80 năm lịch sử, với những tên gọi, cách thức tổ chức khác nhau, từ Tiểu ban Pháp chính khi mới thành lập (ngày 4-3-1946), đến Ủy ban Dự án Pháp luật (năm 1960), Ủy ban Pháp luật (năm 1981), tách thành Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp (năm 2007) rồi hợp thành Ủy ban Pháp luật và Tư pháp như ngày nay, Ủy ban đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và phát triển để ghi tên mình vào bề dày thành tích của Quốc hội, góp phần tích cực để xây dựng Quốc hội Việt Nam thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, hoạt động vì lợi ích của nhân dân, được nhân dân đồng tình và ủng hộ.

