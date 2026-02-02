Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng và Huế

Ngày 2-2, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, làm việc tại TP Đà Nẵng và TP Huế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại TP Đà Nẵng, đến nay thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố và 93 Ủy ban Bầu cử cấp xã; đồng thời thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 628 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Thành phố có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 14 đại biểu được bầu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố với 76 đại biểu; 628 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số 1.907 đại biểu được bầu. Toàn thành phố dự kiến tổ chức 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử; số lượng cử tri khoảng 2,18 triệu người.

Đoàn công tác có buổi làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai nghiêm túc, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Việc tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng luật; đến nay chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP Đà Nẵng, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không chủ quan; Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát toàn diện; chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thành phố quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ và các tổ bầu cử; đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận với hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động của người ứng cử để cử tri nắm rõ thông tin, phát huy đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân.

Toàn phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã thành lập 10 Ban bầu cử, 43 Tổ bầu cử tương ứng 43 khu vực bỏ phiếu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu, ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dâng hương tại Nghĩa trủng Phước Ninh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh (phường Hải Châu).

Tại TP Huế, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc trong chuẩn bị bầu cử; yêu cầu tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt coi trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, nhất là ngày bầu cử 15-3; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, tạo môi trường an ninh, an toàn để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thuận Hóa (TP Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra thực tế tại phường Thuận Hóa (TP Huế), ghi nhận việc chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri và phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Đại tướng Lương Tam Quang trao quà các hộ dân khó khăn ở xã Hưng Lộc (TP Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đã đến thăm, tặng quà chính quyền, lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc nhân dịp Tết Bính Ngọ.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG