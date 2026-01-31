Gần 900 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Sáng 31-1, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt tháng 1, 2 - năm 2026, được tổ chức tại 2 địa điểm với gần 900 đảng viên tham gia.

Trong thời gian 7 ngày tham gia học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề bao quát nhiều lĩnh vực, nền tảng tư tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung cơ bản, vừa thiết thực gắn với lý luận thực tiễn, giúp các học viên củng cố lập trường tư tưởng chính trị và vận dụng vào nhiệm vụ công tác tại cơ sở.

Tại điểm học Trung tâm Chính trị phường Khánh Hội, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, thông tin, lớp bồi dưỡng là đợt học tập bắt buộc đối với đảng viên mới. Đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ, vận hội mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại điểm học Trung tâm Chính trị Phường Xuân Hòa, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tư tưởng, giữ vững lập trường chính trị, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò của đảng viên trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh...

