Vùng Cảnh sát biển 3 tăng cường phối hợp tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chiều 30-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2026, thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và định hướng công tác phối hợp tuyên truyền trong năm mới.

Năm 2025, đơn vị đã quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

DSC_1554.JPG
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại buổi gặp mặt

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chương trình công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân... tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bồi đắp tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.

Năm 2026, đơn vị xác định tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

DSC_1629.JPG
DSC_1681.JPG
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng các tập thể, cá nhân tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng 21 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM

