Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào tháng 6-2025. Tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do TP Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Điện Biên dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (Ảnh: TTXVN)

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình trở thành không gian văn hóa - tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên; không chỉ mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên (Ảnh: TTXVN)

* Sáng cùng ngày, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn. Đây là ngôi trường đầu tiên trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc. Chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

Tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra. Tổng Bí thư yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng sạch, hạ tầng thiết yếu và điều kiện tổ chức thực hiện tại chỗ.

Chính phủ thống nhất điều hành, bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách. Bộ GD-ĐT chủ trì bảo đảm đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy và học, chất lượng giáo dục. Các bộ, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện chính sách nội trú, chế độ cho thầy cô giáo và học sinh, tạo điều kiện để các nhà trường hoạt động ổn định, lâu dài.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thầy cô và học sinh nhà trường; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn.

Chiều 31-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, có kết nối trực tuyến đến điểm cầu 45 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, nhìn lại thực tiễn phát triển của tỉnh trong thời gian qua, từ đó làm rõ hơn những lựa chọn chiến lược và hướng đi phù hợp để tinh thần Điện Biên Phủ thực sự trở thành động lực phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Tổng Bí thư đề nghị, trong giai đoạn tới, tỉnh cần kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ cấp xã, có trình độ, có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nhiệt huyết, trách nhiệm; việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp phải được triển khai nghiêm túc, để nhân dân cảm nhận được sự chuyển biến của chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát với dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân. Mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phải được triển khai ở cấp cơ sở, cấp chi bộ, đảng bộ, cấp xã, cấp tỉnh. Tỉnh phải chú ý phát triển các hạ tầng về giao thông, hạ tầng số, công nghệ, dữ liệu.

