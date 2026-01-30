Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Ngày 30-1, Đảng ủy phường An Đông, phường Minh Phụng, xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2.

* Tại phường An Đông, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự lễ và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Đào Thị Hạnh

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Đào Thị Hạnh

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đến 30 đảng viên 80, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 tuổi Đảng. Trong đó, đồng chí Đào Thị Hạnh (sinh năm 1928) nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ kháng chiến huyện Thụy Anh, nguyên cán bộ Ban Thanh tra ty lao động tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).

Các đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Bí thư Đảng ủy phường Trương Minh Kiều phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Trương Minh Kiều chia sẻ, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng là những tấm gương mẫu mực trong quá trình học tập, công tác, chiến đấu và xây dựng đất nước từ khi còn trẻ. Hiện nay, các đồng chí vẫn không ngừng gương mẫu trong sinh hoạt và đời sống, tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ đảng viên trẻ tại chi bộ nói riêng và Đảng bộ nói chung.

Các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng tại buổi họp mặt

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trương Ngọc Thền, Bí thư Chi bộ khu phố 3, nguyên Đội phó Đội săn bắt cướp, Công an TPHCM bày tỏ, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với sự cống hiến của bản thân, mà đây cũng là trách nhiệm của mỗi đảng viên phải tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, hỗ trợ và giúp đỡ thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao quà tết đến các bí thư chi bộ, trưởng khu phố trên địa bàn phường

Trao quà tết đến các bí thư chi bộ, trưởng khu phố

*Tại Đảng bộ xã Bà Điểm, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Bà Điểm

Đợt này, Đảng bộ xã Bà Điểm có 30 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm; 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm; 10 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm; 8 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm.

Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí cho biết, năm 2026, xã Bà Điểm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

* Tham dự buổi lễ tại Đảng bộ phường Minh Phụng có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM.

Đại biểu tham dự buổi lễ tại Đảng bộ phường Minh Phụng.

Tại buổi lễ, phường Minh Phụng đã trao Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên, gồm 1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 50 năm, 8 Huy hiệu 45 năm, 9 Huy hiệu 40 năm, 5 Huy hiệu 30 năm; đồng thời truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của các đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và đồng chí Nguyễn Trần Bình trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên.

Bước sang năm 2026, năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng ủy phường Minh Phụng xác định tập trung cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, quyết liệt xây dựng "Phường an ninh, an toàn", phấn đấu xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần xây dựng phường Minh Phụng ngày càng phát triển, văn minh, an toàn.

