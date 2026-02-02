Ngày 2-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội đánh giá kết quả hoạt động tháng 1-2026 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2026.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá, trong tháng 1-2026, khối lượng công việc lớn, dồn dập; tính chất công việc vừa “đột xuất”, vừa “trọng yếu”; nhưng các cơ quan của Quốc hội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Quốc hội, phối hợp đồng bộ, tổ chức tốt nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng.

Bên cạnh đó, sau khi chỉ rõ một số điểm cần rút kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 2-2026, tập trung vào 8 nhóm việc theo tinh thần: rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kiểm tra, rõ trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Cần khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong khối Quốc hội. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cập nhật nội dung đại hội vào chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội; xác định lộ trình, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư để xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. Đây là “trục xương sống” của nhiệm kỳ mới, không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu sẽ lúng túng về sau.

Về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu coi đây là nhiệm vụ số 1 về tiến độ; giao Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu hoàn thiện dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp; phối hợp Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ để thống nhất các nội dung lớn.

Quang cảnh phiên họp

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "tăng tốc nhưng tuyệt đối không được chủ quan”. Theo đó, cần tổ chức giám sát, kiểm tra bầu cử đợt 2 thực chất; tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia. Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại Đồng tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương này đã cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ngay sau hiệp thương lần thứ 2 (2-2-2026) và lần 3 có báo cáo nhanh gửi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt về tiến độ công tác triển khai. Cùng với đó, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ hiệp thương.

"Tháng 2 là thời điểm “nước rút” bầu cử, đồng thời đặt nền móng cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội và văn phòng Quốc hội giữ vững nhịp làm việc kỷ luật, chủ động, phối hợp, hiệu quả; làm việc theo kế hoạch nhưng sẵn sàng xử lý việc phát sinh. Việc nào giao, phải có đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng; việc nào có thời hạn, phải bám hạn, không lùi tiến độ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG