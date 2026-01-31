Phường Bình Lợi Trung (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên phường Bình Lợi Trung

Tại buổi họp mặt, đồng chí Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung chia sẻ, Đảng bộ và người dân phường Bình Lợi Trung tự hào được kế thừa truyền thống cách mạng anh hùng của vùng đất Bình Hòa - Thạnh Mỹ Tây.

Trên mảnh đất này, những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhiều căn cứ cách mạng, hầm bí mật đã được xây dựng; nhiều cán bộ, đảng viên kiên cường bám trụ, lãnh đạo phong trào cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi chung của dân tộc.

Chính truyền thống vẻ vang ấy là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ và người dân phường Bình Lợi Trung hôm nay tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển địa phương.

Đồng chí Thái Thị Hồng Nga phát biểu tại chương trình

Đồng chí Thái Thị Hồng Nga ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển Đảng bộ địa phương qua các thời kỳ.

“Các đồng chí chính là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau”, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung bày tỏ.

Đảng viên phường Bình Lợi Trung nhận Huy hiệu Đảng

Dịp này, phường Bình Lợi Trung có 45 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đảng viên phường Bình Lợi Trung nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

Ngoài ra, trong số 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng lần này có đồng chí Dương Ngọc Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM (trước đây).

Đồng chí Dương Ngọc Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM (trước đây) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng viên phường Bình Lợi Trung nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

THÁI PHƯƠNG