Xã Xuân Thới Sơn: Trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 đến 20 đảng viên

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, trao Huy hiệu Đảng và hoa chúc mừng đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đợt này, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn có 20 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Trọng Ân bày tỏ trân trọng và chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này; mong đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, dìu dắt và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Trọng Ân trao Huy hiệu Đảng và hoa chúc mừng

Đồng chí Nguyễn Trọng Ân khẳng định Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo xã Hóc Môn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Chủ tịch UBND xã Hóc Môn Phạm Xuân Nam trao quà tết đến đảng viên cao tuổi Đảng

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn tặng quà tết đến 330 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

NGÔ BÌNH