22 tác phẩm báo chí đoạt Giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2025

Từ 93 tác phẩm dự thi đến từ 14 cơ quan, đơn vị báo, đài, hội đồng giải thưởng đã bình xét và trao giải cho 22 tác phẩm báo chí tiêu biểu, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 6 giải C và 4 giải Khuyến khích.
4 giải A được trao cho các tác phẩm: loạt bài “Những người trẻ lan tỏa lối sống đẹp trên không gian số” (thể loại báo in) của nhóm tác giả Trần Nhã Chân, Đoàn Thị Mai Hương, Cát Tường; loạt bài “Thành đoàn TPHCM: 50 năm thắp lửa truyền thống anh hùng” (thể loại báo điện tử) của nhóm tác giả Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Pháp; “Gia sư áo xanh và hành trình viết tiếp ước mơ cho con em thanh niên công nhân” (thể loại báo hình) của tác giả Trần Ngọc Khuê; loạt bài “Một cửa liên ngành - Lối thoát cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực” (thể loại báo nói) của tác Nguyễn Thị Phương Dung.
Ở thể loại báo hình, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải B với tác phẩm “Giới trẻ TPHCM tự hào hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” của nhóm tác giả Thu Hương, Thụy Quyên.
Thể loại báo in, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Rèn mình trong quân ngũ” của nhóm tác giả Thu Hoài, Cẩm Tuyết.