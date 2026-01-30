22 tác phẩm báo chí đoạt Giải thưởng Ngòi bút trẻ năm 2025

Chiều 30-1, Thành đoàn TPHCM tổ chức trao giải thưởng Ngòi bút trẻ dành cho tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2025.

Từ 93 tác phẩm dự thi đến từ 14 cơ quan, đơn vị báo, đài, hội đồng giải thưởng đã bình xét và trao giải cho 22 tác phẩm báo chí tiêu biểu, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 6 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải và Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết trao giải A đến các cá nhân, tập thể

4 giải A được trao cho các tác phẩm: loạt bài “Những người trẻ lan tỏa lối sống đẹp trên không gian số” (thể loại báo in) của nhóm tác giả Trần Nhã Chân, Đoàn Thị Mai Hương, Cát Tường; loạt bài “Thành đoàn TPHCM: 50 năm thắp lửa truyền thống anh hùng” (thể loại báo điện tử) của nhóm tác giả Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Pháp; “Gia sư áo xanh và hành trình viết tiếp ước mơ cho con em thanh niên công nhân” (thể loại báo hình) của tác giả Trần Ngọc Khuê; loạt bài “Một cửa liên ngành - Lối thoát cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực” (thể loại báo nói) của tác Nguyễn Thị Phương Dung.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải và Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết trao giải B đến các cá nhân, tập thể

Ở thể loại báo hình, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải B với tác phẩm “Giới trẻ TPHCM tự hào hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” của nhóm tác giả Thu Hương, Thụy Quyên.

Thể loại báo in, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Rèn mình trong quân ngũ” của nhóm tác giả Thu Hoài, Cẩm Tuyết.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa và Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn trao giải Khuyến khích đến các cá nhân, tập thể

