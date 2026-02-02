Nghĩ về Đảng hôm nay

Lời thề danh dự trước Đảng, trước nhân dân năm ấy, với tôi nói riêng, với những người đảng viên đã từng cầm súng chiến đấu cho độc lập của dân tộc luôn là lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm cùng sự tận hiến.

Nhạc cảnh “Nam Bộ kháng chiến – Giải phóng Điện Biên” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng", chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), do TPHCM tổ chức tối 25-1 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Giữ vững niềm tin

Đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), tôi vinh dự được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Khoảnh khắc ấy gợi lại trong tôi nhiều suy ngẫm về chặng đường đã đi qua, từ ngày được kết nạp vào Đảng trên đỉnh Trường Sơn, giữa bom đạn chiến tranh, đến những năm tháng hòa bình xây dựng đất nước.

Gần một thế kỷ kể từ mùa xuân 1930, Đảng ta đã đồng hành cùng dân tộc trong những thời khắc cam go nhất. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp, đất nước ta đã đi từ thân phận nô lệ đến độc lập, thống nhất; từ nghèo nàn, lạc hậu từng bước vươn lên, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trong khu vực và trên trường quốc tế.

Điều làm nên sức sống bền bỉ của Đảng trước hết nằm ở niềm tin của nhân dân. Đảng ra đời từ phong trào công nhân và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã trở thành tổ chức chính trị đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc. 96 năm qua, đường lối của Đảng được triển khai mạnh mẽ bởi đội ngũ đảng viên và được nhân dân cả nước tự giác hưởng ứng, đồng lòng thực hiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”, chính sự nhất quán ấy đã tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân - cội nguồn sức mạnh của một đảng cầm quyền.

Trong không khí kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, nhìn lại thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng càng cho thấy một điều cốt lõi: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng vẫn là trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh những yêu cầu rất cụ thể, gắn trực tiếp với kỷ luật, kỷ cương, phương thức lãnh đạo và khả năng khơi thông, phát huy các nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tự soi, tự sửa để Đảng luôn vững mạnh

Với một đảng viên đã có nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy có 3 vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn và kiên trì thực hiện.

Trước hết là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn chặt việc tổ chức thực hiện với kiểm tra giám sát. Chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, thiếu quyết liệt thì sẽ làm giảm hiệu quả và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhân dân. Trong thực tiễn, chính kết quả cuối cùng mới là thước đo rõ ràng nhất cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Tiếp đến là công tác cán bộ, đây là khâu quyết định chất lượng lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Từ đào tạo, đánh giá đến sử dụng cán bộ phải thật sự đặt lợi ích chung lên trên hết, lấy phẩm chất, năng lực và uy tín làm thước đo. Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng phải được quán triệt thực hiện nghiêm. Khâu kiểm tra, giám sát cần nghiêm minh, thực chất, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức, mà còn là cam kết chính trị của Đảng trước nhân dân.

Hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng giúp tôi càng thấm thía rằng: sức mạnh của Đảng đến từ khả năng tự soi, tự sửa mình, luôn nghiêm khắc với chính mình, và qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đợt kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là dịp nhìn lại những mốc son lịch sử và tự soi lại trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân. Chặng đường phía trước mở ra nhiều vận hội mới, song cũng đặt ra không ít thách thức. Giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và gắn bó chặt chẽ với nhân dân là điều kiện để Đảng tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

TRẦN THẾ TUYỂN