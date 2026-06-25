Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại ký các quy chế phối hợp với 3 bộ

Chiều 25-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký các quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cùng chứng kiến việc ký kết. Ảnh: CẨM HÀ

Đây được coi là cơ sở quan trọng để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tổ chức giám sát, khảo sát, tham mưu chiến lược và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời triển khai thực hiện chủ trương “Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã cùng chứng kiến lễ ký.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới; Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã ký và trao các quy chế phối hợp công tác.

Lễ ký các quy chế phối hợp công tác đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp, giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị trong việc nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ ký Quy chế phối hợp. Ảnh: CẨM HÀ

Đây là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ANH PHƯƠNG