Trẻ nhập viện vì giang mai bẩm sinh, 5 ca biến chứng viêm màng não

Từ đầu năm đến nay, 15 trẻ em được điều trị giang mai bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Một số ca bị biến chứng viêm màng não.

Ngày 15-9, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa điều trị cho một bé gái 3 tháng tuổi bị giang mai bẩm sinh. Bệnh nhi xuất hiện hồng ban kèm bong tróc da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân kéo dài khoảng một tuần.

Triệu chứng bong tróc da kèm hồng ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân của trẻ.

Theo ThS-BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó trưởng Khoa Nhiễm, khai thác bệnh sử ghi nhận mẹ ruột bệnh nhi được chẩn đoán giang mai trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ. Người mẹ được điều trị bằng thuốc không rõ loại.

Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhi dương tính với giang mai. Tại thời điểm đánh giá, chưa ghi nhận viêm màng não hay tổn thương mắt hoặc thính giác trên bệnh nhi. Các bác sĩ đánh giá toàn diện và điều trị cho trẻ bằng kháng sinh penicillin.

Sau 10 ngày điều trị, các sang thương trên da cải thiện rõ. Bệnh nhi được xuất viện và tiếp tục theo dõi định kỳ.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã tiếp nhận và điều trị 15 trẻ mắc giang mai bẩm sinh, trong đó có 5 trẻ bị viêm màng não. Tất cả 15 bệnh nhi đều có mẹ mắc bệnh này trong thai kỳ.

Theo BS Vũ Thị Thùy Dương, trong thai kỳ, xoắn khuẩn Treponema pallidum có thể truyền từ mẹ sang thai nhi, gây giang mai bẩm sinh và làm tăng nguy cơ sẩy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc tử vong sơ sinh. Trẻ mắc bệnh có thể bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mắt, tai, xương và nhiều cơ quan khác.

Đáng ngại, bệnh có thể diễn tiến âm thầm, không triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, người mẹ có thể không biết mình mắc bệnh.

Nghiên cứu trên 11.398 thai phụ mắc giang mai cho thấy, nếu người mẹ không được điều trị, tỷ lệ trẻ mắc giang mai bẩm sinh khoảng 36%. Nguy cơ này có thể giảm đáng kể khi bệnh được phát hiện sớm và điều trị đúng trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai cần được tiếp cận các biện pháp sàng lọc và dự phòng ngay trong quá trình chăm sóc thai kỳ. Khi phát hiện giang mai, thai phụ cần được điều trị bằng penicillin đúng phác đồ và càng sớm càng tốt; đồng thời quản lý, điều trị bạn tình để hạn chế nguy cơ tái nhiễm. Không chỉ giang mai, HIV và viêm gan B cũng là những bệnh nhiễm trùng quan trọng có thể lây truyền từ mẹ sang con. Do đó, thai phụ cần tuân thủ khám thai sớm, xét nghiệm đầy đủ, điều trị đúng khi phát hiện bệnh.

GIAO LINH