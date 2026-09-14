Làm rõ việc cấp giấy khám sức khỏe nhanh tại một số phòng khám ở ĐBSCL

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị các sở y tế TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh phản ánh về một số phòng khám tư nhân cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc với thời gian rất nhanh.

Tối 14-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc một số phòng khám tư nhân tại ĐBSCL cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc trong thời gian rất nhanh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các sở kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung, vụ việc có liên quan và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định; đồng thời công khai kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc tới cơ quan báo chí.

Mẫu giấy khám sức khỏe. Ảnh minh họa

Đơn vị này cũng đề nghị 2 địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc công bố các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe; chỉ đạo các cơ sở nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Các cơ sở khám sức khỏe phải bảo đảm đường dây nóng được công khai trên website và hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận, giải đáp ý kiến liên quan đến hoạt động khám sức khỏe; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu để xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và các nội dung liên quan.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi so với nội dung đã công bố, như địa điểm, thời gian khám, nhân lực, hợp đồng, trang thiết bị...

Công văn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Ảnh chụp màn hình

Các sở y tế TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe trên website của sở, cung cấp đường link để cơ quan, tổ chức và người dân thuận tiện tra cứu; phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương và lực lượng công an để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động khám sức khỏe.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị 2 sở báo cáo Bộ Y tế tiến độ, kết quả kiểm tra, xác minh trước ngày 18-9.

NGỌC DUNG