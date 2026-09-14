Chủ quan với tiểu ra máu, người đàn ông phải cắt toàn bộ bàng quang

Nam bệnh nhân 51 tuổi tiểu ra máu kéo dài nhưng không đi khám. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang lớn, xâm lấn sâu vào lớp cơ thành bàng quang, không còn khả năng điều trị bảo tồn.

Ngày 14-9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về trường hợp nam bệnh nhân 51 tuổi mắc ung thư bàng quang giai đoạn muộn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước khoảng 7cm, bề mặt bám nhiều cặn canxi. Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy tổn thương đã tồn tại trong thời gian dài.

Bệnh nhân phải phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình đường tiết niệu. Ảnh: NHƯ NGỌC

Khối u có chân bám rộng khoảng 5cm, xâm lấn sâu vào lớp cơ thành bàng quang. Với mức độ xâm lấn này, người bệnh không còn chỉ định điều trị bảo tồn mà được phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu.

Ca phẫu thuật do PGS-TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu, cùng ê-kíp thực hiện. Do khối u nằm xa cổ bàng quang, các bác sĩ bảo tồn được phần niệu đạo lành, tạo hình bàng quang mới bằng ruột và nối với niệu đạo.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Theo PGS-TS Đỗ Trường Thành, ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc bàng quang nên tiểu ra máu là dấu hiệu sớm, điển hình của bệnh. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng tiểu máu chỉ là triệu chứng nhất thời nên không đi khám. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp cắt nội soi khối u và bảo tồn bàng quang. Khi khối u đã xâm lấn sâu vào lớp cơ như trường hợp trên, việc điều trị phức tạp hơn và người bệnh phải cắt toàn bộ bàng quang.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện tình trạng tiểu ra máu, dù chỉ xảy ra một lần hoặc tự hết, người bệnh vẫn nên đi khám chuyên khoa tiết niệu để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

NGỌC DUNG