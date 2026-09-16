Cảnh báo tình trạng mạo danh “người nhà bác sĩ” lừa đảo người bệnh

Giả danh người nhà bác sĩ, nhân viên bệnh viện để chèo kéo khám nhanh, bán thuốc không rõ nguồn gốc hoặc lập Fanpage giả mạo cơ sở y tế đang trở thành những thủ đoạn được sử dụng để lừa người bệnh, chiếm đoạt tài sản.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát cảnh báo về tình trạng một số đối tượng lợi dụng người bệnh ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên không gian mạng để lừa đảo người bệnh, chèo kéo, bán thuốc, dược liệu không rõ nguồn gốc hoặc chiếm đoạt tài sản

Theo bệnh viện, người từ tỉnh xa, người lớn tuổi hoặc lần đầu đến khám có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng này.

Người nhà bệnh nhân cảnh báo bị lừa 2 triệu đồng. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Một thủ đoạn được cảnh báo là các đối tượng tiếp cận người bệnh tại khu vực chờ khám, tự giới thiệu là “người nhà bác sĩ”, “người quen của dược sĩ” hoặc có quan hệ với nhân viên bệnh viện.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra thông tin không có căn cứ về một số loại thuốc nam, tam thất, dược liệu quý, quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh mạn tính, thậm chí ung thư, rồi chào bán với giá cao.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân không mua thuốc, dược liệu từ những người tiếp cận và giới thiệu sản phẩm nhưng không xác định được danh tính, nguồn gốc.

Một thủ đoạn khác là lợi dụng tâm lý muốn được khám nhanh, lấy kết quả sớm. Các đối tượng hứa hẹn dẫn người bệnh đi khám nhanh, chen ngang thứ tự hoặc giúp lấy kết quả nhanh để thu tiền môi giới. Sau khi nhận tiền, có trường hợp bỏ trốn hoặc đưa người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh bên ngoài.

Bệnh viện đề nghị người bệnh thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký khám, đóng viện phí và nhận kết quả tại các quầy, bộ phận chính thức; không giao dịch qua trung gian.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, trên không gian mạng, một số đối tượng còn lập tài khoản, Fanpage giả mạo bệnh viện, sử dụng tên, hình ảnh, logo để tạo lòng tin. Các tài khoản này có thể quảng cáo, bán thực phẩm chức năng hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến có thu phí.

Tình trạng mạo danh cơ sở y tế, bác sĩ để tiếp cận, lừa người bệnh cũng từng được nhiều bệnh viện ở phía Nam cảnh báo.

Bệnh viện Chợ Rẫy từng phát hiện các Fanpage sử dụng, cắt ghép hình ảnh bác sĩ để tạo lòng tin, “câu” người bệnh.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM từng cảnh báo fanpage giả mạo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Ung bướu TPHCM từng cảnh báo Fanpage giả mạo bệnh viện, sử dụng thông tin và hình ảnh của bệnh viện để kêu gọi người dân chuyển tiền hỗ trợ bệnh nhân. Bệnh viện Bình Dân cũng cảnh báo Fanpage giả mạo có dấu hiệu thu thập thông tin cá nhân.

Trước tình trạng này, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã triển khai các giải pháp tăng cường an ninh, bảo vệ người bệnh và thân nhân. Bệnh viện khuyến cáo người bệnh chỉ mua thuốc theo đơn của bác sĩ và tại hệ thống nhà thuốc chính thức trong khuôn viên bệnh viện, nơi có bảng hiệu và niêm yết giá công khai.

Khi phát hiện người có dấu hiệu chèo kéo, nghi vấn lừa đảo hoặc cần hỗ trợ, người bệnh và thân nhân cần báo ngay cho nhân viên an ninh, bảo vệ gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của Bệnh viện Bạch Mai.

Các bệnh viện khuyến cáo người dân cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo người bệnh, kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án, mã đặt lịch hoặc thông tin thanh toán cho các tài khoản tự xưng là nhân viên bệnh viện nhưng chưa được xác minh.

NGỌC DUNG