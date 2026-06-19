Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô, trong đó cho biết, đến nay vẫn chưa có tổ chức đủ điều kiện chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em.

Ghế an toàn cho trẻ em. Ảnh minh họa

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1-7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ trường hợp đi trên xe kinh doanh vận tải hành khách. Trong nhóm thiết bị này, ghế an toàn cho trẻ em là trang bị quan trọng.

Để triển khai quy định của luật, Bộ Giao thông Vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng) đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT về thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1-7. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn này.

Để tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật khi đưa sản phẩm ra thị trường, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Trong trường hợp sau ngày 1-7 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.

MINH ANH