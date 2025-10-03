Vàng miếng ACB có trở lại thời vàng son?

Sau hơn 13 năm vắng bóng, thương hiệu vàng miếng ACB bất ngờ được nhắc lại, sau khi Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố sẽ tái sản xuất vàng miếng khi đủ điều kiện.

Nhiều nhà băng đủ điều kiện sản xuất vàng miếng

Nghị định 232 bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24, tức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Theo quy định, điều kiện để được cấp phép sản xuất vàng miếng là doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên; NHTM có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên, đã có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng, hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng, nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, doanh nghiệp kinh doanh có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có thể kể đến PNJ, DOJI, SJC. Ở nhóm ngân hàng, một số nhà băng có quy mô vốn điều lệ đáp ứng điều kiện tối thiểu 50.000 tỷ đồng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, MB, VPBank, Techcombank và ACB.

Bất ngờ nhắc tên ACB

Ngày 1-10, ACB công bố theo các “Điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng” có hiệu lực từ 10-10, ACB có thể sẽ quay lại “đường đua” sản xuất vàng miếng thương hiệu ACB sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Động thái này ngay lập tức khiến thị trường vàng xôn xao về cơn sốt vàng hiện nay.

Đến tối ngày 2-10, ACB phát đi thông tin chính thức, khẳng định việc công bố điều khoản giao dịch chỉ nhằm tuân thủ quy định tại khoản 8, Điều 1 Nghị định 232 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24). Theo quy định này, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, phải công khai quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên website, hoặc niêm yết tại điểm giao dịch.

ACB nhấn mạnh: “Đây là quy định bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị được NHNN cấp phép theo nghị định mới để sản xuất vàng. Còn hiện nay, ACB vẫn kinh doanh hai loại vàng miếng là vàng thương hiệu SJC và vàng miếng thương hiệu ACB sản xuất trong giai đoạn trước năm 2012”.

Theo ACB, hiện đơn vị vẫn đang chờ thông tư hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc đăng ký đúng quy định. Thế nhưng, thông tin này nhắc nhiều người không khỏi nhớ về thương hiệu từng để lại dấu ấn sâu đậm trên thị trường vàng Việt Nam.

Một thời vàng son

Việc ACB tuyên bố tái sản xuất vàng miếng khiến nhiều người hồi tưởng lại một thời vàng son của thương hiệu này. Ngày 12-8-2008, ACB chính thức đưa ra thị trường vàng miếng thương hiệu ACB, được chế tác từ vàng nguyên liệu nhập khẩu từ Thụy Sỹ, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Ý.

Điểm khác biệt của vàng ACB lúc bấy giờ là việc ứng dụng công nghệ mã vạch 2D, giúp nhận diện nhanh, tăng tính minh bạch và chống hàng giả. Mặt trước của miếng vàng in biểu tượng ngôi sao năm cánh, mặt sau là dòng chữ "Ngân hàng Á Châu", logo ACB với 12 sọc ngang, dòng chữ “Fine Gold 999.9”, cùng trọng lượng và số sê-ri riêng biệt cho từng miếng vàng.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, ACB còn đầu tư bài bản vào bao bì và chứng nhận sản phẩm. Mỗi miếng vàng ACB được bảo vệ bằng tấm bìa cứng, đóng vai trò như giấy chứng nhận nguồn gốc, với 4 màu sắc khác nhau tùy theo trọng lượng vàng 1, 2, 5 chỉ và 1 lượng. Khách hàng giao dịch vàng ACB còn được nhận phong bao đỏ hoặc hộp đựng chuyên biệt (100 miếng/hộp), tiện lợi trong việc cất giữ và giao dịch.

Với mạng lưới phân phối rộng khắp, vàng miếng ACB nhanh chóng được giao dịch sôi động trên toàn hệ thống ACB, cũng như tại các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng. Sự xuất hiện của thương hiệu vàng ACB khi đó đã làm phong phú thêm thị trường, tạo nên một lựa chọn uy tín cho nhà đầu tư, bên cạnh các “ông lớn” như SJC, Rồng vàng Bảo Tín Minh Châu, PNJ…

Sau hơn 13 năm kể từ khi thị trường vàng miếng được quản lý theo Nghị định 24, tên tuổi vàng ACB vẫn còn được nhắc đến như một biểu tượng của thời kỳ cạnh tranh sôi động và sáng tạo trong sản xuất vàng miếng.

Còn hiện tại, thị trường vàng cũng kỳ vọng ACB sẽ sớm tham gia thị trường vàng miếng. Bên cạnh đó, Techcombank cho biết đã tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, đồng thời có thể chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Việc nhiều NH muốn sản xuất vàng miếng đã “phát tín hiệu”, thị trường vàng miếng kỳ vọng sẽ sớm giải được cơn khát vàng, mang lại nhiều lựa chọn cho người dân hơn trong thời gian tới.

ĐỖ LINH