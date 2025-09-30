Đà Nẵng siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

Ngày 30-9, Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 1 (Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng) tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ dịp Tết Trung thu trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra tiến hành giám sát quy trình chế biến tại cửa hàng ABC Bakery. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại cửa hàng ABC Bakery (số 109 đường 30 Tháng 4, phường Hòa Cường), đoàn kiểm tra điều kiện chế biến, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ pháp lý, nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng của các dòng bánh Trung thu. Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm nay sức mua tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Đội trưởng Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 1 (Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng) đang kiểm tra. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Đội trưởng Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 1, cho biết: Từ đầu tháng 9 đến nay, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra nhiều cơ sở, lấy ngẫu nhiên 10 mẫu sản phẩm gửi đi kiểm nghiệm.

Qua kiểm tra thực tế, phần lớn cơ sở chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, giấy phép kinh doanh đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở vi phạm về nhãn mác: chưa có nhãn phụ với sản phẩm nhập khẩu, thông tin ghi nhãn thiếu nội dung bắt buộc.

Đoàn đã yêu cầu các cơ sở khắc phục, hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Đối với những trường hợp không chấp hành hoặc tái phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nơi trưng bày bánh tại cửa hàng ABC Bakery. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh bánh Trung thu, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống – nơi tổ chức Trung thu cho trẻ em – với trọng tâm là điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, lưu mẫu thực phẩm và quy trình chế biến.

XUÂN QUỲNH