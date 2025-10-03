ACB lên tiếng về thông tin tái khởi động sản xuất vàng miếng

Tối 2-10, ACB vừa chính thức lên tiếng về thông tin tái khởi động sản xuất vàng từ ngày 10-10.

Thông báo nêu, ngày 1-10, ACB công bố “Điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng” trên website ACB nhằm tuân thủ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24, quy định: doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở giao dịch.

"Đây là quy định bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép theo nghị định mới để sản xuất vàng", ACB cho biết.

ACB cũng thông tin, hiện nay đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB (đã sản xuất giai đoạn trước 2012).

Đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232 của Ngân hàng Nhà nước, ACB vẫn đang chờ thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định.

THIÊN MINH