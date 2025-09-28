Siêu thị tăng hàng, xăng dầu giữ vững nguồn cung

Các hệ thống siêu thị, cửa hàng xăng dầu... nỗ lực đảm bảo nguồn cung ra thị trường trong mùa bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi (bão số 10), các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp… đã đồng loạt triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo nguồn cung thiết yếu cho người tiêu dùng.

Ghi nhận từ một số siêu thị, lượng khách đến mua sắm vài tuần nay tăng 15-20% so với thường ngày, tập trung vào những mặt hàng dự trữ thiết yếu.

Tại Lotte Mart Vinh (Nghệ An), siêu thị nằm trong vùng dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, lượng rau củ, thịt, cá, mì ăn liền được tăng gấp 3 - 5 lần.

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại siêu thị Co.opmart

Một số mặt hàng tươi sống (thịt heo, gà, bò, cá, trái cây…) được giảm giá ưu đãi. Bên cạnh đó, siêu thị cũng chủ động tháo dỡ bảng hiệu, phối hợp tỉa cây xanh quanh siêu thị để bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Thông tin từ hệ thống Saigon Co.op, hàng hóa thiết yếu (mì gói, thực phẩm ăn liền, trứng…) tại hệ thống Co.opmart ở các tỉnh, thành thuộc khu vực tâm bão đi qua cũng được tăng gấp 2-3 lần so với ngày bình thường.

MM Mega Market Việt Nam cũng cho hay, các trung tâm tại Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa, Đồng Hới (Quảng Trị), cùng các điểm bán lẻ khác đều chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhân lực và tăng cường biện pháp chống ngập úng, kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp lại hàng tại vị trí an toàn. Nhân viên tại các trung tâm được tập huấn quy trình sơ tán khẩn cấp.

Hiện tại, nhiều xe hàng từ các tỉnh thành phía Nam và Hà Nội tấp nập xuyên đêm đưa rau củ quả, thịt, cá, đồ tươi sống các loại bổ sung hàng hóa cho các tỉnh thành bị ảnh hưởng bão số 10.

Theo MM Mega Market Việt Nam, nguồn thực phẩm, đồ tiêu dùng thiết yếu được dự trữ ở nhiều kho hàng lân cận, sẵn sàng bổ sung khi cần. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa bão.

Song song với nỗ lực của hệ thống bán lẻ, lực lượng quản lý thị trường các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Ở cấp độ ngành, Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khẩn trương củng cố phương án phòng chống bão tại các công trình dầu khí trên biển và đất liền; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tăng cường phòng chống tràn dầu, dự trữ xăng dầu để giữ vững nguồn cung…

THI HỒNG