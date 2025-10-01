Bộ trưởng Bộ Công thương: Bảo đảm nguồn cung, giữ bình ổn thị trường

Mưa bão và lũ lụt tại miền Bắc và Bắc Trung bộ không chỉ gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông và cung ứng hàng hóa.

Không để sốt giá hàng hóa

Trước nguy cơ khan hiếm hàng thiết yếu, ngày 1-10, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công điện yêu cầu toàn ngành bảo đảm nguồn cung, giữ bình ổn thị trường và phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong những ngày mưa bão cũng như dịp cuối năm.

Bộ Công thương yêu cầu đảm bảo dồi dào hàng hóa tại chuỗi cung ứng để người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: DMS

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao các sở công thương bám sát diễn biến thị trường, sử dụng hàng hóa dự trữ phòng chống thiên tai kết hợp với nguồn xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ các khu vực bị chia cắt; chỉ đạo đơn vị kinh doanh thương mại chuẩn bị phương án bán hàng lưu động, tăng cường kết nối và điều phối hàng hóa từ các địa bàn khác, đồng thời đánh giá năng lực cung ứng tại chỗ để có kế hoạch dự phòng. Lực lượng quản lý thị trường sẽ giám sát chặt, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đối với doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tăng năng lực sản xuất, chuẩn bị kế hoạch cung ứng cụ thể, ưu tiên những mặt hàng có nhu cầu cao như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng dầu), năng lượng…, đồng thời chủ động dự trữ để đáp ứng nhu cầu tăng vọt vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hiện tại, xăng dầu vẫn đủ cho thị trường. Ảnh: DMS

Khối phân phối cần điều phối nguồn hàng trong toàn hệ thống, dồn lực vận chuyển về vùng bị ảnh hưởng và thực hiện nghiêm chương trình bình ổn thị trường. Với xăng dầu, các thương nhân đầu mối phải đảm bảo tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung, bán đúng giá niêm yết và thực hiện nghiêm quy định dự trữ.

Doanh nghiệp thay đổi cách tiếp ứng

Để tích cực ổn định thị trường, nhiều doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn đã nhanh chóng vào cuộc. Trong đó, WinCommerce (sở hữu chuỗi WinMart, WinMart+) đã lên kế hoạch tăng thêm 50% lượng thực phẩm tươi sống (gồm rau củ và thịt); đồng thời bổ sung 20% nhóm hàng thiết yếu như mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn, gia vị… tại các điểm bán ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão (Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh..).

Đại diện chuỗi WinMart cho biết, hàng hóa các loại đã tăng cường về siêu thị. Ảnh: WINCOMMERCE

Để bảo đảm hàng hóa không bị gián đoạn, WinCommerce đang điều chuyển rau củ quả như cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt từ vùng sản xuất trọng điểm Lâm Đồng ra miền Bắc, góp phần giữ ổn định nguồn cung.

Ngoài WinCommerce, hiện tại, một số hệ thống khác cũng có động thái hỗ trợ. Saigon Co.op sẽ triển khai gói trợ giá đối với nhiều mặt hàng thiết yếu. Trong khi chuỗi bán lẻ MM Mega Market và Central Retail sẽ tăng cường vận chuyển rau củ quả từ các vùng ít bị ảnh hưởng để tiếp ứng cho miền Bắc. Các nhà sản xuất lớn như Vissan, Colusa-Miliket cũng sẽ đẩy mạnh công suất để bảo đảm nguồn cung thực phẩm chế biến sẵn.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện WinCommerce cho biết, đơn vị này chú trọng giải pháp tiếp cận khách hàng trong bối cảnh đi lại khó khăn. Hệ thống đã duy trì kênh “Đi chợ online” trên winmart.vn, kết hợp với chương trình khách hàng thân thiết WiN để giảm giá 20% cho các sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco.

Theo WinCommerce, nếu người tiêu dùng không thể đi chợ trực tiếp, chuỗi này sẽ cung ứng ngay tận nhà

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành của WinCommerce, cho biết, mục tiêu quan trọng là vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa duy trì hoạt động kinh doanh ổn định để phục vụ tốt nhất cho người dân, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công thương.

PHÚC HẬU